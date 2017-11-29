Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал ряд российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

«Шарага для зарабатывания денег – это МОК. А в таком случае для них все средства хороши. Вероятно, невидимые руки крепко держат чиновников МОК за причинные места. Политика, ничего личного», – написал Валуев на своей странице в Twitter.

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