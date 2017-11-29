Николай Валуев: МОК – шарага для зарабатывания денег
Депутат Государственной Думы РФ, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев высказался о решениях МОК.
Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал ряд российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.
«Шарага для зарабатывания денег – это МОК. А в таком случае для них все средства хороши. Вероятно, невидимые руки крепко держат чиновников МОК за причинные места. Политика, ничего личного», – написал Валуев на своей странице в Twitter.
МОК постановил, что для вины русских доказательств не надоhttps://t.co/EAqToLoNIE шарага для зарабатывания денег-это МОК. А в таком случае для них все средства хороши. Видимо невидимые руки крепко держат чиновников МОК за причинные места.Политика,ничего личного— Валуев Николай (@NickValuev) 29 ноября 2017 г.