«Не чувствуется боевой позиции Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета, не складывается ощущение, что Минспорт горой встал за наших спортсменов. Как-то информационно надо это усилить, юридические усилия предпринять», - цитирует ТАСС председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

Напомним, что 5 декабря МОК примет решение относительно участия сборной России в ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане. 

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