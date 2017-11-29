Совет Федерации ждет от Министерства спорта РФ более жестких мер по защите российских спортсменов на международной арене.

«Не чувствуется боевой позиции Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета, не складывается ощущение, что Минспорт горой встал за наших спортсменов. Как-то информационно надо это усилить, юридические усилия предпринять», - цитирует ТАСС председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

Напомним, что 5 декабря МОК примет решение относительно участия сборной России в ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане.