Видео с презентации было размещено на официальной странице Олимпийского комитета России (ОКР) в твиттере.

Напомним, решение об участии сборной России в Олимпиаде будет принято МОК 5 декабря. 

 

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