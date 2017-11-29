Сегодня состоялась презентация формы олимпийской сборной России для зимней Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея).

Видео с презентации было размещено на официальной странице Олимпийского комитета России (ОКР) в твиттере.

Напомним, решение об участии сборной России в Олимпиаде будет принято МОК 5 декабря.