Сборная России представила форму для Олимпиады-2018 (видео)
Сегодня состоялась презентация формы олимпийской сборной России для зимней Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея).
Видео с презентации было размещено на официальной странице Олимпийского комитета России (ОКР) в твиттере.
Напомним, решение об участии сборной России в Олимпиаде будет принято МОК 5 декабря.
Прямо сейчас премьерный показ экипировки Олимпийской команды России бренда ZASPORT. pic.twitter.com/6BWRAPsCws— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 29 ноября 2017 г.