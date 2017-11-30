Напомним, ранее стало известно об отстранении от турнира скелетонистов Елены Никитиной и Александра Третьякова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

«Конечно, эта ситуация сильно разочаровывает. Это все стало инструментом политического манипулирования, мы будем этому противодействовать на всех уровнях, во всех организациях», - приводит слова Медведева ТАСС.

«Мы находимся в постоянном поиске выхода из сложившейся ситуации, все правительство этим так или иначе озабочено, и президент этим занимался и неоднократно высказывал свою позицию», - добавил премьер-министр.