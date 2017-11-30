«Бойкотировать Олимпиаду нельзя. Если мы сейчас объявим бойкот, выйти из него потом будет очень сложно, в десять раз дороже. Вход - рубль, выход - два. Поэтому бойкота не надо», - считает Свищев, которого цитирует ТАСС.

«Россию могут попытаться втянуть в такие условия, в которых мы не сможем выступать на соревнованиях. Более того, мне кажется, что все идет к тому, что Россию не допустят к Олимпиаде в Южной Корее. Последнее высказывание главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена говорит о том, что прицельно формируется мнение о создании неприемлемых для России условий для участия в Олимпийских играх», - считает Свищев.

Напомним, что 5 декабря МОК примет окончательное решение по поводу участия сборной России в ОИ-2018, который пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.