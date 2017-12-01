«Я тоже человек с того света, я сам себя чуть не убил. Я себе сделал харакири. То есть, если бы я держал нож немного по-другому, то меня бы просто не успели довезти.

И если бы я попал на сантиметр левее, то захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе и легкое, и оба желудочка сердца», - цитирует Родченкова НТВ.

Напомним, Григорий Родченков является информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.