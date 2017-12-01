МОК сообщил о количестве дел по поводу россиян, принимавших участие в Олимпиаде в Сочи.

Как сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета, комиссия Освальда открыла 36 дел против российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи. Также сообщается, что сегодня были проведены слушания по 26 делам.

Напомним, что сегодня виновными в нарушении антидопинговых правил признаны российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также биатлонистка Ольга Зайцева. Их результаты на Играх в Сочи аннулированы, им запрещено посещать последующие Олимпиады в любом качестве.

Отметим, что Зайцева была серебряным призером Олимпиады в женской эстафете, но ее партнеры по эстафетной команде Яна Романова и Ольга Вилухина уже были дисквалифицированы, и она лишилась бы медали в любом случае. Чекалева и Доценко на Олимпиаде не попали в число призеров, но были шестыми в командном спринте, за что получили диплом.