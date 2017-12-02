«Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа… Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение.

Борьба с допингом мне совершенно похер. Что меня бесит, — это что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда начинает вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты.

Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет», - цитирует Родченкова НТВ.

Напомним, Григорий Родченков является информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.