«Российская допинговая система поставила крест на олимпийским мечтах сотен спортсменов. Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, то это будет несправедливо по отношению к чистым атлетам, которые и так настрадались. Ваша комиссия может это предотвратить. Если у вас хватит смелости на это, то это будет одной из самых важных побед в олимпийской истории», - цитирует Степанова BBC.

Напомним, что 5 декабря комиссия Международного олимпийского комитета примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.