Родченков в интервью New York Times заявил, что вел с Кравцовым переговоры по поводу использование запрещенных препаратов.

«У меня только одно объяснение по поводу очередных комментариев Григория Родченкова: та ситуация, в которой он сейчас находится, перестала его кормить. Не удивлюсь, если в его показаниях начнут появляться фамилии хаускиперов, обслуживавших российскую делегацию во время ее проживания в Сочи, или кого-то еще», - приводит слова Кравцова «Р-Спорт».

«Странно, что в течение двух лет Родченков не упоминал мою фамилию. И могу только повторить то, что уже говорил: мы никогда не вели с ним серьезных разговоров на тему допинга, и за все время, что Родченков работал главой антидопинговой лаборатории, не пересекались вообще», - подытожил глава СБР.