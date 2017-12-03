База данных была предоставлена информатором WADA Григорием Родченковым.

«Мы завершили расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных. Похоже, это согласуется с утверждениями Родченкова о том, что с 2012 по 2015 год в России принимались меры по защите применяющих допинг спортсменов. Но следствие еще продолжается. Новые доказательства могут привести к очередным санкциям в отношении российских спортсменов. Наш приоритет – представители зимних видов спорта, поскольку это важно в преддверии Олимпиады в Пхенчхане. Они не должны участвовать в Олимпийских играх», - приводит слова Гюнтера ARD.

Добавим, что 5 декабря исполком МОК примет решение относительно участия сборной России на ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.