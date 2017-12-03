«Национальный олимпийский комитет несет ответственность за обеспечение соответствия спорта в стране кодексу ВАДА. Это явно не так. МОК имеет право налагать санкции на отдельные национальные комитеты. Временная дисквалификация НОК автоматически означает отстранение спортсменов страны от любой олимпийской деятельности. Следовательно, означает и отстранение от Олимпиады. Это вполне обычная практика санкций для больших международных федераций». - приводит слова Феддера ARD.

Напомним, что 5 декабря МОК примет окончательное решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.