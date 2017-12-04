«Крайне важно в решении всех вопросов убирать эмоциональную и политическую составляющую. А крайней стороной являются наши «чистые» спортсмены. Решение МОК надо уважать. Было бы искренне жаль, если наши «чистые» спортсмены не примут участие в Олимпийских играх. Это противоречило бы всем идеям олимпийского движения», - приводит слова Гануса «Р-Спорт».

Напомним, что Международный олимпийский комитет 5 декабря примет решение относительно выступления спортсменов РФ на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.