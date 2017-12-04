«Я – человек консервативный, видел многие великие победы отечественного спорта. Для меня ехать на Олимпиаду в белой форме – это все равно что выбросить белый флаг. Или все равно что отправить на войну солдата, но перед боем снять с него погоны.

На мой взгляд, в МОК остаются здравомыслящие люди, которые понимают, что сегодня вокруг спорта определенными силами реализуются сугубо политические сценарии. И это наша не только вина, но и беда. Может быть, в геополитике у нас есть определенные позиции, которые мы держим. В спорте, увы, этого не наблюдается – потому и реализуются те драматические сценарии, которые еще 30-40 лет никто не смог бы предсказать даже в самой ненаучной фантастике. Если же говорить о шансах, то ИИХФ, на мой взгляд, одна из тех федераций, которую меньше всего удается втянуть в различные политические схемы. Это обнадеживает.

Мое частное мнение: Россия, учитывая наш потенциал и наши традиции, не должна соглашаться на подачку с нейтральным статусом. Будет странно, если государство, которое четыре года вкладывало в подготовку своих спортсменов большие деньги, фактически самоустранится. И, по сути, позволит вытереть о себя ноги. Верю в здравый смысл, в олимпийскую хартию и солидарность. При этом КХЛ уже должна готовиться к тому, что февральской паузы в календаре не будет. Такой вариант, к сожалению, тоже возможен», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.