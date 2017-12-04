- Виталий Леонтьевич, как вы восприняли то, что Россию выкинули из первой тройки домашней Олимпиады, отобрав медали?

- Да никак. Они не достигли, чего хотели. Олимпиада закончилась – люди выиграли, люди получили медали. Все, Игры кончились.

Мы абсолютно верим нашим спортсменам, их победы заслуженны. В Сочи не было спортсменов-однодневок, как и не было смысла в допинговых программах. Все это технично уводит внимание от настоящего узаконенного допинга – терапевтических разрешений. У русских таких 24, у некоторых по 400. А мы соревнуемся честно и побеждаем честно.

У Легкова 365 дней в году расписаны, он накануне Олимпиады королевский марафон выиграл, а после него "Тур де ски". Он в какой пещере коктейль с мартини пил? А Третьяков? Он на Игры чемпионом мира приехал. Пусть Родченков сам свой "дюшес" примет и вниз головой проедет по санно-бобслейной трассе. Посмотрим, как далеко он уедет.

Так что Макларен и Освальд просто мастера международного класса по обману, - рассказал Мутко в интервью агентству ТАСС.

Напомним, 5 декабря МОК должен огласить свое решение по допуску сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.



