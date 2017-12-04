- Мы имеем возможность вернуть медали?

- За каждую будем биться через суд. И если наши болельщики считают нас мягкотелыми, думают, что мы не поддерживаем своих спортсменов, то я могу сказать – ребята имеют полную поддержку. Мы доверяем им.

МОК ставит нас в жесткую ситуацию, затягивая с мотивационной частью. Получая ее на руки, мы быстро с ней работаем. Заявления Легкова и Белова поданы в Спортивный арбитражный суд, такая же работа идет по лыжникам, по другим спортсменам. Позавчера были слушания по бобслею, все обеспечены юридической защитой.

Мы никогда не будем защищать виновных, будем расторгать контракты, изымать призовые, но только если вина спортсмена будет доказана, - рассказал Мутко в интервью агентству ТАСС.

Напомним, 5 декабря МОК должен огласить свое решение по допуску сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.





