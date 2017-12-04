Напомним, что 5 декабря, исполком МОК примет решение относительно участия сборной России на Олимпийских играх с южнокорейском Пхенчхане.

«Президент ОКР Александр Жуков, почетный член МОК, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примут участие в заседании исполкома МОК в Лозанне, на котором будет решаться вопрос о допуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. У представителей российской делегации будет возможность выступить перед членами исполкома 5 декабря», - сообщается на официальном сайте ОКР.