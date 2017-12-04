Российские спортсмены будут стоять перед трудным выбором в случае, если МОК примет решение об индивидуальном допуске на ОИ-2018.

Не хочется забегать вперед, но путь решения [исполкома МОК] - отстранить всю команду. Или предложить им индивидуальное участие, если захотят сохранить лицо перед общественностью - маневров не осталось.

На Играх должен быть наш флаг, это комплексные соревнования, тут есть тонкости. Но все равно, в случае индивидуального приглашения каждому спортсмену придется решать самому, и это будет тяжелый выбор. Да, мы обозначили, что нейтральный флаг - это недопустимо. Но они потом и кровью шли к Олимпиаде, - заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в интервью агентству ТАСС.

Напомним, 5 декабря МОК должен огласить свое решение по допуску сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.



