Исполком МОК 5 декабря примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018.

«Конечно, вся эта ситуация сейчас несколько стрессовая. В данный момент в отношении российской команды звучит очень много обвинений, но надо подождать, нельзя никого осуждать, пока ничего не доказано. И нужно быть очень осторожным, высказывая существенные подозрения», - приводит слова Гросса RT.

Олимпийские игры 2018 года состоятся с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.