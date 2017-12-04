Рикко Гросс: Нельзя осуждать сборную России, пока ничего не доказано
Старший тренер женской сборной России немец Рикко Гросс поделился мнением насчет допингового скандала вокруг российского спорта.
Исполком МОК 5 декабря примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018.
«Конечно, вся эта ситуация сейчас несколько стрессовая. В данный момент в отношении российской команды звучит очень много обвинений, но надо подождать, нельзя никого осуждать, пока ничего не доказано. И нужно быть очень осторожным, высказывая существенные подозрения», - приводит слова Гросса RT.
Олимпийские игры 2018 года состоятся с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.