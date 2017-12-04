Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет может допустить сборную России до ОИ при условии участия в Играх под нейтральным флагом.

«С моей точки зрения, наказанными должны быть те спортсмены, которые допустили обман. Те, кто не причастен к нарушениям, - должны выступать под флагом своего государства. Сжимаю кулаки, надеюсь, что МОК примет справедливое решение и Россия будет допущена на Олимпиаду-2018 под своим флагом», - приводит слова Костадиновой Болгарское национальное телевидение.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК примет окончательное решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.