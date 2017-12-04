Напомним, что 5 декабря Международный олимпийский комитет примет решение относительно участия сборной России в ОИ-2018.

Пескову был задан вопрос о возможно варианте бойкота ОИ до того, как МОК вынесет решение 5 декабря.

«Нет, не обсуждается. Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов», - приводит слова Пескова «Р-Спорт».