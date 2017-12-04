Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года.

«Я, как любой русский человек, воспитанный на русских сказках, жду чуда. Чудо в решении МОК будет означать снятие с России и спортсменов всех надуманных обвинений. Чуда, конечно, не произойдет. Я надеюсь, что коллективной ответственности и наказания невиновных не последует», - цитирует Дегтярева «Р-Спорт».

«Можно не пустить на Олимпиаду чиновников, которые находятся под подозрением. Можно не пустить ответственных лиц от Олимпийского комитета России. Но спортсмены под российским флагом в российской форме должны ехать, а после их побед должен звучать гимн России», - добавил председатель Госдумы.