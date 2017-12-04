- В международном олимпийском движении есть двуличие. С одной стороны, командный зачет неофициальный, но все его почему-то таким считают. Мы с такой ситуацией живем уже два или три года, если рассказывать все историю взаимоотношений с WADA [Всемирным антидопинговым агентством] и МОК, то можно начинать писать роман. Некоторые пишут с красками, вы, наверное, читаете дневники, которые он [Григорий Родченков, информатор WADA] непонятно, когда написал.

В спортивном движении есть глобальная проблема? есть спортивное право, которое никак не связано с гражданским правом, где приводятся доказательства, есть прения сторон, гражданский процесс, понятие презумпции невиновности, нужно сначала доказать виновность спортсмена. В антидопинговом же законодательстве почему-то должен спортсмен доказывать свою невиновность, сейчас так и происходит. По сути, МОК по основаниям внутреннего расследования комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида будет докладывать о результатах расследования. Мы представили всю аргументацию, но слушание не предполагает прения сторон, это внутреннее решение МОК, который является владельцем прав на проведение соревнования, - цитирует Колобкова агентство ТАСС.

Вопрос участия сборной России в Олимпиаде 2018 года в Южной Корее будет решен 5 декабря в ходе исполкома МОК в Лозанне.













