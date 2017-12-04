Ольга Фаткулина: Родченков увидел мои щеки и сделал вывод, что я употребляла гормон роста
Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о возможной причине пожизненного ее отстранения от участия в ОИ.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты Фаткулиной на ОИ-2014 в Сочи и пожизненно отстранил конькобежку от участия в ОИ.
«Друзья, новость. Родченков один из пунктов написал, что я в списке из-за моих щек. Он был на моих соревнованиях в тот день -11.02.17. Увидел меня и мои щеки, или мои щеки, а потом меня, и сделал вывод, и написал, что я употребляла гормон роста. Я знала, что мои щечки меня когда-нибудь «до добра» доведут», - написала Фаткулина в своем Instagram.
Друзья новость☝🏼 Родченков один из пунктов написал что я в списке -> из за -> моих ЩЁК 🙊 🤦🏼♀️🙅🏼 Он был на моих соревнованиях в тот день 11.02.17г.🥈Увидел меня и мои щёки или мои щёки а потом меня и сделал вывод и написал что я употребляла гормон роста! 😁🤣😂😁😆😃😀 Я знала ,что мои щёчки меня когда нибудь ‘до добра’ доведут.🌈 #этищечки#свелименясума#хорошочтоонжопумоюневидел#fatkulina#исмешноиплакатьхочеться#😁🙄😥#набольныхнеобижаются