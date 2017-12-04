Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты Фаткулиной на ОИ-2014 в Сочи и пожизненно отстранил конькобежку от участия в ОИ.

«Друзья, новость. Родченков один из пунктов написал, что я в списке из-за моих щек. Он был на моих соревнованиях в тот день -11.02.17. Увидел меня и мои щеки, или мои щеки, а потом меня, и сделал вывод, и написал, что я употребляла гормон роста. Я знала, что мои щечки меня когда-нибудь «до добра» доведут», - написала Фаткулина в своем Instagram.