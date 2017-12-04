«Несколько раз я обсуждал с президентом СБР Александром Кравцовым использование средств повышения эффективности в целом и, в частности, на Олимпиаде в Сочи. Не помню, обсуждали ли мы это с президентом Федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе, но в 2004 году она была на встрече, когда обсуждалось использование российскими лыжниками прогормонов. Также я встречался с Сергеем Кущенко, который был вторым после Кравцова в СБР и точно знал о государственной программе по употреблению допинга.

Допинг в лыжах и биатлоне применялся массово и длительное время. Мы приложили много усилий, чтобы скрыть это. Когда Елена Вяльбе сама выступала в лыжных гонках, это тоже было массовое явление. Но у меня нет данных о том, что она сама применяла допинг», - цитирует Родченкова VG.

Напомним, Родченков является информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.