Во вторник МОК объявит о своем решении по участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Известный пародист Михаил Грушевский высказался об обвинениях России в причастности государственных чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений.

«Я не наивный простак и понимаю, что наверняка имели место допинговые махинации, – приводит «Собеседник» слова Грушевского. – Может быть, были недобросовестные тренеры. Не на пустом же месте возникла эта история.

Но когда мы узнаем про западных спортсменов, у которых есть специальные заболевания, оправдывающие прием препаратов, конечно, вопрос справедливости встает во весь рост. Надо бороться в судах. Нас обвиняют в создании государственной допинг-программы. Хорошо бы нам создать государственную поддержку чистых спортсменов, которые могут пострадать незаслуженно».

Напомним, 5 декабря на заседании исполкома МОК должно быть принято окончательное решение об участии сборной России на Играх в Пхенчхане.

Ранее МОК создал две комиссии для расследования обвинений, выдвинутых комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

Одна из них – во главе с Денисом Освальдом – занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи на предмет манипуляций с ними. Вторая – во главе с Самуэлем Шмидом – изучала причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений.

По итогам работы комиссии Освальда Россия лишилась 11 медалей Олимпийских игр в Сочи.