5 декабря на заседании исполкома МОК будет принято решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможное решение Международного олимпийского комитета разрешить российским спортсменам выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом.

«Какие-то эвентуальные рассуждения сейчас, наверное, – это удел политологов, разных аналитиков, – приводит ТАСС слова Пескова. – Мы же предпочтем сейчас хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение, а, главное, – до того, как мы получим какую-то письменную информацию, официальную информацию от МОК на этот счет.

Мы намерены защищать интересы наших спортсменов, защищать интересы Российской Федерации, сохранять приверженность идеалам олимпизма и сохранять все контакты с Международным олимпийским комитетом и посредством этих контактов урегулировать все возникающие проблемы».

Напомним, 5 декабря на заседании исполкома МОК должно быть принято окончательное решение об участии сборной России на Играх в Пхенчхане.

Ранее МОК создал две комиссии для расследования обвинений, выдвинутых комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

Одна из них – во главе с Денисом Освальдом – занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи на предмет манипуляций с ними. Вторая – во главе с Самуэлем Шмидом – изучала причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений.

По итогам работы комиссии Освальда Россия лишилась 11 медалей Олимпийских игр в Сочи.