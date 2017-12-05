Сегодня МОК решит, будут ли выступать российские спортсмены на Играх в Пхенчхане и на каких условиях.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о возможном решении исполкома МОК по участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Я готова предположить, что окончательного решения не озвучат даже сегодня, – приводит «Газета.Ru» слова Резцовой. – Конечно, пройдут «по краям», но протянут до начала Олимпийских игр.

В конце концов, нас пустят под нашим флагом, но нервы помотают. Никому ведь неизвестно, по какому принципу будет приниматься решение. А логика будет схожа с той, что была в Рио».

Напомним, 5 декабря на заседании исполкома МОК должно быть принято окончательное решение об участии сборной России на Играх в Пхенчхане.

Ранее МОК создал две комиссии для расследования обвинений, выдвинутых комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

Одна из них – во главе с Денисом Освальдом – занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи на предмет манипуляций с ними. Вторая – во главе с Самуэлем Шмидом – изучала причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений.

По итогам работы комиссии Освальда Россия лишилась 11 медалей Олимпийских игр в Сочи.