Исполком МОК определит во вторник, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду в Пхенчхане и на каких условиях.

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев рассказал о том, что собой представляет исполком МОК.

«Я сам за последние месяцы встречался с многими членами МОК, которых я знаю более 30 лет, – приводит «Газета.Ru» слова Тягачева. – Я хорошо знаю президента МОК Томаса Баха. Считаю, что он как олимпийский чемпион должен принять правильное решение – в пользу спортсменов. Он все понимает, все знает и все прошел».

Напомним, 5 декабря на заседании исполкома МОК должно быть принято окончательное решение об участии сборной России на Играх в Пхенчхане.

Ранее МОК создал две комиссии для расследования обвинений, выдвинутых комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

Одна из них – во главе с Денисом Освальдом – занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи на предмет манипуляций с ними. Вторая – во главе с Самуэлем Шмидом – изучала причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений.

По итогам работы комиссии Освальда Россия лишилась 11 медалей Олимпийских игр в Сочи.