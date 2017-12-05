Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев рассказал, чего он ждет от решения сессии МОК по поводу участия российской сборной в Олимпиаде.

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Сегодня МОК решает, попадут ли российские спортсмены на Олимпиаду. Онлайн

– Думаю, решение будет маловыполнимым для России, – говорит Валуев. – А после этого будут говорить, что Россия сама отказалась.

– Маловыполнимое – это под нейтральным флагом?
– Да. Думаю, что будут к этому клонить, чтобы затем вынудить нас отказаться от участия в Олимпиаде на таких унизительных условиях. Не могу сказать, что будет именно так, но предполагаю. Если бы МОК хотел соблюсти Олимпийскую Хартию, уже высказал бы свое отношение ко всему этому. Но будем надеяться на лучшее.

– Нам не стоит выступать под нейтральным флагом, или может все-таки поехать в Пхенчхан?
– Это все равно, что вам плюнули в лицо, а вы утерлись. Я прекрасно понимаю наших ребят. Но когда вы ни в чем не виноваты и вас вынуждают еще и извиняться за то, чего вы не делали, это, как, ты даешь палец, а тебе всю руку откусят. 

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