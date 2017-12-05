Стало известно решение МОК об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Как ранее и сообщал и «Советский спорт», российская делегация не сможет принять участие в Олимпиаде. Вместе с тем, российские спортсмены могут быть допущены в качестве нейтральных атлетов, если они не совершали нарушений антидопинговых правил.

Решение базировалось на свидетельствах информатора WADA Григория Родченкова, докладе профессора Макларена, исследовании профессора Кристофа Шампода о том, возможно ли вскрыть пробирки, в которых содержатся допинг-пробы и других свидетельствах.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.