Александр Зубков: Каждый спортсмен должен самостоятельно решить ехать ли на ОИ под нейтральным флагом
Глава Федерации бобслея России Александр Зубков поделился мнением насчет возможного участия сборной России на ОИ-2018 под нейтральным флагом
«Каждый российский спортсмен должен сам самостоятельно решить, ехать ли под нейтральным флагом, если МОК постановит так. Он должен взвесить сам всё: все за и против, - и принять решение», - считает Зубков, которого цитирует «Р-Спорт».
Напомним, что сегодня, 5 декабря, исполком МОК примет решение относительно участия сборной России в ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане.