«Каждый российский спортсмен должен сам самостоятельно решить, ехать ли под нейтральным флагом, если МОК постановит так. Он должен взвесить сам всё: все за и против, - и принять решение», - считает Зубков, которого цитирует «Р-Спорт».

Напомним, что сегодня, 5 декабря, исполком МОК примет решение относительно участия сборной России в ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане.