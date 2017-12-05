Напомним, сегодня, 5 декабря, исполком МОК примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018.

«Я надеюсь на здравый смысл главы МОК Томаса Баха, который сам является олимпийским чемпионом. Он понимает, что сейчас чувствуют спортсмены. Это человек, который должен охранять олимпийское движение от нападок политиков, использования его в политических целях. Конечно, он должен по уму и по справедливости допустить чистых спортсменов из России под российским флагом выступать в Корее. Это будет самое частично справедливое решение», - приводит слова Журовой «Матч ТВ».