Как сообщает Insidethegames, российские представители сдали мобильные телефоны перед началом заседания. То же самое касается и сотрудников МОК. Сделано это было для того, чтобы предотвратить утечку информации.

Напомним, от России на исполкоме выступают президент ОКР Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

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