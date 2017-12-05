Сегодня, 5 декабря, исполком МОК примет окончательное решение по участию сборной России на ОИ-2018.

Как сообщает Insidethegames, российские представители сдали мобильные телефоны перед началом заседания. То же самое касается и сотрудников МОК. Сделано это было для того, чтобы предотвратить утечку информации.

Напомним, от России на исполкоме выступают президент ОКР Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.