Родченков подчеркнул, что Легков обсуждал подмену проб с Ириной Родионовой, которая отвечала за распределение допинговых препаратов.

«Родионова сказала, что считает Легкова своим спецпроектом. Она сказала, что хочет позаботиться о Легкове и защитить его после Игр в Сочи. Она сказала Нагорных, что Легков хорошо реагирует на допинг-коктейль, что его показатели улучшаются», - приводит слова Родченкова VG.

«Когда Родионова принесла тесты, мы поговорили об инструкциях Легкову и его команде. Из этих разговоров я понял: Легков знал, что сдает образцы мочи для подмены. 23 февраля 2014 года я подменил анализы Легкова на Олимпиаде. Я помню это, потому что в тот же вечер была церемония закрытия. Мы с коллегами Блохиным, Кудрявцевым и Чижовым пошутили, что это была церемония закрытия и для нашей подмены образцов. В ту ночь мы провели последнюю подмену и защитили Легкова», - добавил Родченков.

Напомним, что Легкова пожизненно отстранили от участия в ОИ, результаты Игр-2014 были аннулированы.