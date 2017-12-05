- К скандалу с участием российских спортсменов в Олимпиаде вы как относитесь – опять «клюют наших несчастных спортсменов» или «наконец наказали преступников и назвали вещи своими именами»?

- Моя главная проблема в этом смысле - я не занимаюсь циклическими видами спорта. В последние годы только смотрю, что происходит, и думаю, что, возможно, это к счастью. Многих вещей просто не понимаю, причем с обеих сторон. Одинаково удивляюсь и пассивности нашего спортивного руководства в начале конфликта, и заголовкам из серии «Решили, что можно открывать пробирки и без царапин». К счастью, к футболу этот скандал ни с какой стороны не относится. Возвращаясь к теме Олимпиады, думаю, что до крайних мер не дойдет. Это не инсайды, у меня их нет, а только мнение.

- Если нас не допустят, что весьма вероятно, мы начнем бойкотировать олимпийские трансляции.

- О том, что при таком развитии событий Олимпиаду не покажут федеральные каналы, догадывался. Учитывая, что большинство тех, кто смотрит Олимпиады, спортом не интересуются и болеют только за наших – рейтинги у таких трансляций будут не очень большие. Но думал, что на специализированных каналах Олимпиаду покажут. Также стоит учитывать и разницу во времени с Южной Кореей.

- Вам не кажется странным, что среди обсуждаемых российских спортсменов нет Виктора Ана и Вика Уайлда, которые в Сочи выиграли пять золотых медалей, и при этом не являются продуктом российского спорта? По сути, они – нанятые иностранцы, которые здесь не готовились, не тренировались, не сотрудничали с нашими врачами и спортивными властями.

- Не вижу тут повода для особого внимания к именам. Шипулин и Устюгов тоже нигде не «всплывают», саночники. Хоккеисты не «всплывают». И хорошо.