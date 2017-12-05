«Два-три дня назад я был сторонником того, что вообще никуда уже не надо ехать, проведём свою Олимпиаду в каком-нибудь Саранске и разойдёмся. Больше толку будет. Но недавно услышал, что вроде как если бойкотируешь Олимпиаду, то пропускаешь ещё три», - приводит слова Жулина Life.

«Думаю, надо ехать под белым флагом, жёлтым, зелёным, чёрным — любым. Жаль всех спортсменов, конечно, которые готовились... Но если есть возможность в принципе выступить, надо выступать», - добавил фигурист.

Напомним, что сегодня, 5 декабря, в 21:30 исполком МОК примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.