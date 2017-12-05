– Если МОК примет решение, что ни в чем не уличенные спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, я бы на месте спортсменов выступал. Эти люди готовились на протяжении многих лет, это может быть их первая и последняя Олимпиада. Почему они должны, идя к этой цели, вдруг от нее отказаться?

Те спортсмены, которым позволят выступать на Олимпиаде даже под нейтральным флагом, должны отстаивать не только свои интересы, но и честь страны. Мы должны понимать, что человек, который готовится в нашей стране и представлял ее на крупнейших международных соревнованиях многие годы, - это наш атлет. Нам всем понятно, что он будет представлять нашу страну. Но, к сожалению, это будет происходить без флага и гимна, - сказал Урманов корреспонденту "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, 5 декабря в 21:30 исполком МОК огласит окончательное решение по участию сборной России на Олимпийских играх-2018. От России на исполкоме выступают президент ОКР Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.