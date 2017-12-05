МОК: Атлеты, которые будут выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом, будут называться «Олимпийскими спортсменами из России»
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, под каким названием россияне будут выступать на ОИ-2018.
Как сообщается, атлеты, которые будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, будут именоваться «Олимпийскими спортсменами из России».
Напомним, что ранее стало известно о том, что Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2018 только в нейтральном статусе.