Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2018 только в нейтральном статусе

Как сообщается, атлеты, которые будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, будут именоваться «Олимпийскими спортсменами из России».

Напомним, что ранее стало известно о том, что Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2018 только в нейтральном статусе.

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