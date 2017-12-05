Напомним, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Кроме того, эти спортсмены будут называться «Олимпийскими спортсменами из России». На церемонии награждения в случае необходимости будет играться олимпийский гимн.

Также стало известно, что допускать российских атлетов будет специальная комиссия МОК. Один из членов комиссии будет представлять МОК, второй – WADA, третий - DFSU (Doping Free Sport Unit). Участвовать в Играх смогут те, кто пройдет тестирование и не был ранее дисквалифицирован за допинг.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.