"Все шло к тому, что наших спортсменов допустят до Олимпиады в нейтральном статусе. Теперь атлетам самим надо принимать решение - ехать или нет на Игры в Южную Корею. Руководство федерации бобслея будет помогать тем спортсменам, которые захотят выступить в Пхёнчхане. Это однозначно", - цитирует Зубкова ТАСС.

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
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