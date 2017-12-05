Александр Зубков: Теперь атлетам самим надо принимать решение — ехать или нет на Игры в Южную Корею
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков дал комментарий после решения МОК по участию спортсменов из РФ на ОИ-2018.
"Все шло к тому, что наших спортсменов допустят до Олимпиады в нейтральном статусе. Теперь атлетам самим надо принимать решение - ехать или нет на Игры в Южную Корею. Руководство федерации бобслея будет помогать тем спортсменам, которые захотят выступить в Пхёнчхане. Это однозначно", - цитирует Зубкова ТАСС.