"Все шло к тому, что наших спортсменов допустят до Олимпиады в нейтральном статусе. Теперь атлетам самим надо принимать решение - ехать или нет на Игры в Южную Корею. Руководство федерации бобслея будет помогать тем спортсменам, которые захотят выступить в Пхёнчхане. Это однозначно", - цитирует Зубкова ТАСС.

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