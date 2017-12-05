В ВГТРК заявили, что не будут транслировать зимнюю Олимпиаду-2018 без участия российских спортсменов.

Напомним, российские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде только как нейтральные атлеты.

«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчхане мы транслировать не будем.

Будут они выступать под нейтральным флагом или нет - это решение не нами принимается. Но без российской сборной мы Олимпиаду не транслируем», - цитирует пресс-службу ВГТРК «Р-Спорт».

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.