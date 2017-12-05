Спортивный юрист Артем Пацев высказался после решения МОК по участию сборной России на ОИ-2018 в Пхенчхане.

Пацев отметил, что допуск может быть осуществлен по модели, ранее опробованной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

"Теоретически процедура допуска сборной России к участию в Олимпиаде 2018 года может быть осуществлена по той же схеме, которую использовала IAAF при допуске россиян к международным турнирам", - цитирует Пацева ТАСС.