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Решение МОК: россияне смогут выступить под нейтральным флагом (ПОДРОБНОСТИ)

Пацев отметил, что допуск может быть осуществлен по модели, ранее опробованной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

"Теоретически процедура допуска сборной России к участию в Олимпиаде 2018 года может быть осуществлена по той же схеме, которую использовала IAAF при допуске россиян к международным турнирам", - цитирует Пацева ТАСС.

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