"Я бы очень хотел бы, чтобы те, кто отстранил, вышли бы сами под нейтральным флагом под польку-бабочку и поднялись на пьедестал. Я считаю, что это полный идиотизм - лишать спортсмена страны. Говорят, что у нас очень сильный патриотизм. В этой ситуации он должен зашкаливать. В наглую уже отстраняют нас, ничего не доказав.

Я бы лично не выступал бы под нейтральным флагом. У меня есть страна, у меня есть гордость своя, свое русское. Пусть кто-то выступает под нейтральным флагом, я не против", - цитирует специалиста агентство "Р-Спорт".