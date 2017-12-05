Евгений Трефилов: Лишать спортсмена страны — полный идиотизм
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался о решении МОК по участию россиян на ОИ-2018.
"Я бы очень хотел бы, чтобы те, кто отстранил, вышли бы сами под нейтральным флагом под польку-бабочку и поднялись на пьедестал. Я считаю, что это полный идиотизм - лишать спортсмена страны. Говорят, что у нас очень сильный патриотизм. В этой ситуации он должен зашкаливать. В наглую уже отстраняют нас, ничего не доказав.
Я бы лично не выступал бы под нейтральным флагом. У меня есть страна, у меня есть гордость своя, свое русское. Пусть кто-то выступает под нейтральным флагом, я не против", - цитирует специалиста агентство "Р-Спорт".