МОК может снять отстранение с ОКР к закрытию Олимпиады в случае выполнения всех требований
МОК сообщил об условиях снятия санкций с Олимпийского комитета России.
«МОК может снять отстранение с ОКР (полностью или частично) к закрытию Олимпиады-2018 в Пхенчхане, если будут выполнены все требования к ОКР, спортсменом и официальным лицам» говорится в сообщении МОК.
Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.