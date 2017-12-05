«МОК может снять отстранение с ОКР (полностью или частично) к закрытию Олимпиады-2018 в Пхенчхане, если будут выполнены все требования к ОКР, спортсменом и официальным лицам» говорится в сообщении МОК.

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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