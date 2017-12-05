- Я не ожидал, что будет принято такое жесткое решение. Думал, что будет как в Рио, то есть отдельные федерации будут принимать решение по определенным видам спорта. А так - нас просто за шкирку выкинули из Олимпийского движения. Хочется поскорее прочитать доклад Шмидта и то, какая у МОК мотивирующая часть, потому что пока что мы знаем только факт недопуска.

- Какое вы видите развитие событий?

- Надо подавать апелляцию в Лозанну и постараться успеть выиграть дело до Олимпиады. Повторюсь, сложно что-то говорить без мотивировки со стороны МОК. И важно выслушать доклад Шмидта, видимо он рассказал что-то новое, потому что ранее фамилии Мутко и Чернышенко не фигурировали, а теперь они есть.

- Что будет, если НОК не разрешит нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом? Нас могут дисквалифицировать на последующие игры?

- Насколько я понимаю, НОК дисквалифицирован и уже никакого участия не принимает. Каждый спортсмен будет решать сам - участвовать ему в играх или нет, - сказал Прокопец корреспонденту "Советского спорта в Санкт-Петербурге".