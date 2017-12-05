"Соблюдение антидопинговых правил находилось в поле деятельности министерства спорта, которое несло за это ответственность. Дисциплинарная комиссия МОК вынесла следующие рекомендации - принять необходимые меры для того, чтобы подчеркнуть существование манипуляции антидопинговыми правилами. Те, кто нес ответственность, должны понести наказание. В то же время права отдельных "чистых" российских атлетов должны быть защищены. Расходы, понесенные в ходе применения процедур, должны быть включены в санкции.

Мы никогда не сталкивались с манипуляциями такого масштаба, и это привело к тому, что был нанесен беспрецедентный ущерб олимпийскому движению", - цитирует Шмида агентство "Р-Спорт".