- В отличие от ситуации накануне Олимпиады-2016, речь шла о манипулировании с антидопинговой системой до начала Игр в Сочи. Дисциплинарная комиссия не опиралась на заявления Родченкова. Но основывалась на документации и объективных свидетельствах: переписки, исследования. Свидетельские показания подтверждены другими доказательствами.

Если вы посмотрите публикации Родченкова в последние несколько месяцев, он сделал заявления, которые мы не смогли проверить. Это не значит, что они не заслуживают доверия, но мы не могли их использовать, поскольку не могли доказать их правомерность. Было бы неправильно утверждать, что мы пытаемся сделать неправильные выводы. Мы приложили усилия, чтобы представить беспристрастный объективный анализ. Хочу отметить, что выводы достаточно ясны, - сказал Шмидт на пресс-конференции в штаб-квартире МОК.

Напомним, Международный олимпийский комитет сегодня вынес решение, по которому российские спортсмены могут выступить на ОИ-2018 в Пхенчхане только в нейтральном статусе.