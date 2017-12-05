«Мое мнение по данному решению - негативное, нет ни одного спортсмена или тренера, кто радостно примет эту весть. Нельзя было принимать столь серьезное решение без жестких оснований, опираясь на мнение WADA или комиссии Макларена, в основе которых лежат показания Родченкова. Это бездоказательно. Считаю, что это решение можно и оспорить, но за этим стоят судьбы целого поколения спортсменов и тренеров.

Необходимо очень внимательно отнестись к политическому решению - участвовать или не участвовать. Мы слышали заявления нескольких больших руководителей о том, что без флага и гимна мы не будем участвовать. Это судьба спортсменов, которые десятилетиями готовились к участию в этих Играх. Мы должны сделать максимум, чтобы наши ребята участвовали, дать им проявить себя и показать, что они представители великой страны», - цитирует Свищева ТАСС.

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.