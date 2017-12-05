Глава МОК Томас Бах подтвердил, что при награждении российских спортсменов на Олимпиаде-2018 не будет звучать гимн России.

Глава МОК Томас Бах подтвердил, что при награждении российских спортсменов на Олимпиаде-2018 не будет звучать гимн России.

«Отдельные российские спортсмены смогут участвовать на Играх в Пхенчхане. Они смогут участвовать под названием «российские атлеты» и будут состязаться в этой форме и под олимпийским флагом, олимпийский гимн будет играться на церемониях награждения. Ни один из членов Минспорта РФ не будет приглашен на Игры», - цитирует Баха «Р-Спорт».

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.